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Pençe-Kaplan operasyonu teröristlerin kabusu oldu! Komandolar dev operasyona böyle hazırlanıyorlar!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK'ya yönelik yürüttüğü Pençe Kaplan harekatı tüm kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin kabusu olmaya giden Kahraman komandoların sınırı nasıl geçtiklerine dair kısa bir video yayınladı. İşte detaylar…

21.06.2020 16:15 - Son Güncelleme: 21.06.2020 16:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





