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Pençe-Kaplan operasyonu teröristlerin kabusu oldu! Komandolar dev operasyona böyle hazırlanıyorlar!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK'ya yönelik yürüttüğü Pençe Kaplan harekatı tüm kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin kabusu olmaya giden Kahraman komandoların sınırı nasıl geçtiklerine dair kısa bir video yayınladı. İşte detaylar…

21.06.2020 16:15 - Son Güncelleme: 21.06.2020 16:40
Pençe-Kaplan operasyonu teröristlerin kabusu oldu! Komandolar dev operasyona böyle hazırlanıyorlar!

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yapıp, Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini duyurdu.

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Pençe-Kaplan operasyonu teröristlerin kabusu oldu! Komandolar dev operasyona böyle hazırlanıyorlar!

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kiloluk yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti" denildi.

Pençe-Kaplan operasyonu teröristlerin kabusu oldu! Komandolar dev operasyona böyle hazırlanıyorlar!


Paylaşılan videoda ise komandoların hazırlıkları ve 'Komando Andı'nı okudukları anlar yer alıyor.

Pençe-Kaplan operasyonu teröristlerin kabusu oldu! Komandolar dev operasyona böyle hazırlanıyorlar!

Pençe-Kaplan operasyonu teröristlerin kabusu oldu! Komandolar dev operasyona böyle hazırlanıyorlar!
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