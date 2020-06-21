Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Koca, açıklamasında, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadelerine yer verdi.
Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/POWWGWLxld— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2020