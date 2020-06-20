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    • Güncel
    • 20.06.2020 Gazete
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    ’da maske takmayanlara 900 lira ceza

    Pandemi nedeniyle 48 ilde maske takma zorunluluğu alındı. Valiliği maske takmanın zorunlu olduğunu açıkladı. toplantı yaptı. İstanbul'da maske takmayanlara 900 lira ceza yazılması kararlaştırıldı.



    Pandemi nedeniyle 48 ilde maske takma zorunluluğu alındı. İstanbul Valiliği açık alanlarda maske takmanın zorunlu olduğunu açıkladı. Dün İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantı yaptı. İstanbul'da maske takmayanlara 900 lira ceza yazılması kararlaştırıldı.



    BURNUMUZDAN GELMESİN
    Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, 30 günlük tedavi sonucu Coronavirüs'ü atlattı. Ölümcül virüsten korunmada, maskenin önemine vurgu yaptı. "Burun en önemli bulaşma noktası. Virüs, yüzde 80 burundan bulaşıyor. Maskeyi burnun altına indirmek büyük risk" dedi.



    NEFES OLDUK
    Türkiye, Coronavirüs ile mücadelede destan yazdı. Bu süreçte üretilen yerli solunum cihazı, pek çok hastanede kullanılmaya başlandı. Solunum cihazı, Brezilya'ya da yollandı. Sao Paulo'da Vali Joao Doria, cihazları sosyal medyadan paylaştı.



    HAYAT VERECEK
    İsveç'ten 26 Nisan'da ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, Corona'yı yendi. Dün de diğer hastalar için plazma verdi.



    YOGA ARTIK
    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, virüsten korunmanın sırrını açıkladı! Herkese yoga yapmasını tavsiye eden Modi, "Virüse karşı hala aşı bulunamadı. Yoga yapın, bağışıklığınızı güçlendirin" ifadesini kullandı.



    2. DALGA SONBAHARDA
    Dünya     Sağlık Örgütü, Çin'in başkenti Pekin'de Coronavirüs vakalarının yeniden görülmeye başlandığını açıkladı. Salgında 2. dalganın sonbaharda olabileceği uyarısını yaptı.



    BİN 494 KİŞİ DAHA İYİLEŞTİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs ile mücadelede güncel tabloyu paylaştı. Buna göre dün 23 kişi hayatını kaybetti, bin 214 kişinin Corona testi pozitif çıktı. Bin 494 kişi de hastalığı atlatmayı başardı.
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