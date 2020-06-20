



BİN 494 KİŞİ DAHA İYİLEŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs ile mücadelede güncel tabloyu paylaştı. Buna göre dün 23 kişi hayatını kaybetti, bin 214 kişinin Corona testi pozitif çıktı. Bin 494 kişi de hastalığı atlatmayı başardı.

