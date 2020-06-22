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    • 22.06.2020 16:48
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    'da sularında kaybolan 'nın son sözleri: Baba beni kurtar

    geçtiğimiz gün felaketiyle sarsıldı. Sel sonrası kaybolan 'nın babası 'in feryatları yürek dağladı. Bilen, "Kızım baba korkuyorum bizi kurtarın diye yalvardı" ifadelerini kullandı. Dün geceden beri aralıksız çalışan yetkililere teşekkür eden acılı baba biran önce kızının bulunmasını istedi.

    Baba beni kurtar

    'da dün aksam üstü etkili olan sağanak yağışlar, ilçesinde e dönüştü. Sel sularına kapılan Bilen ailesinin 4 ferdi hayatını kaybederken, kayıp 16 yaşındaki 'yı arama çalışmaları sürüyor.

    DERYA'NIN BABASIYLA SON KONUŞMASI

    Cenaze evinde taziyeleri kabul eden Derya'nın babasından yükselen feryatlar yürekleri dağladı. 5 çocuğundan biri olan Derya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan , "Yağmur yağmaya başladığında kızım beni aradı. Bahçeyi sel aldığını duyunca kaçıp oradan kurtulmalarını istedim. 'Baba korkuyorum beni kurtar' diye ağladı. Bende yola çıktım. Ancak ulaşamadık. Biz gidene kadar yollar kapanmış. Telefonlarına da ulaşamadık. Başka köy yolu kullanarak gittik. Ama onları bulamadık. Dün geceden beri aralıksız çalışan yetkililere teşekkür ediyorum. Ama benim kızımı en kısa sürede bulsunlar. Tek dileğim budur." dedi.

    Ayakta durmakta güçlük çeken Nezir'i yakınları teselli etti. Yükselen feryatları ise yürekleri dağladı.

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