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    • Yaşam
    • 22.06.2020 Gazete
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    Bursa'a sel felaketi

    Bursa'nın Kestel ilçesinde dün başlayan sağanak yağış faciaya yol açtı. Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde bir çok ev sular altında kaldı. Çok sayıda araç selde sürüklendi.

    Sel felaketi
    Bursa'nın Kestel ilçesinde dün başlayan sağanak yağış faciaya yol açtı. Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde bir çok ev sular altında kaldı. Çok sayıda araç selde sürüklendi. Dudaklı'da 20 yaşlarında engelli bir kız, evini basan suda boğularak can verdi. İlçede 6 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, henüz kimliği belirlenemeyen 5 yaşlarındaki bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kestel'e gitti.
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