BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları için heyecan dorukta. Yüzbinlerce öğrencinin katılım gösterdiği BİLSEM sınavları tamamlanmış ve MEB takvimine göre sınav sonuçlarının Nisan ayında duyurulacağı açıklanmıştı. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu tarihte değişiklik yaşandı. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı Milli Eğitim Bakanlı tarafından duyurulmadı. Sonuçların açıklanmasına ilişkin duyuru yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
BİLİM VE SANAT MERKEZİ NEDİR?
Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.
BİLSEM SINAVLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.
KAZANAN ÖĞRENCİLERE NASIL EĞİTİM VERİLİR?
Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;
Uyum (Oryantasyon), Destek Eğitimi;) İletişim Becerileri, Grupla Çalışma Teknikleri,Öğrenme Yöntemleri, Problem Çözme Teknikleri, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Yabancı Dil,Bilgisayar, Sosyal Etkinlikler, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, Özel Yetenekleri Geliştirme Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.