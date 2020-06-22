BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları için heyecan dorukta. Yüzbinlerce öğrencinin katılım gösterdiği BİLSEM sınavları tamamlanmış ve MEB takvimine göre sınav sonuçlarının Nisan ayında duyurulacağı açıklanmıştı. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu tarihte değişiklik yaşandı. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı Milli Eğitim Bakanlı tarafından duyurulmadı. Sonuçların açıklanmasına ilişkin duyuru yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.