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    • 22.06.2020 10:53
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    Bursa'daki sel afetinde yaşamını yitiren 5 vatandaşın kimlikleri belirlendi

    Dün akşam Bursa'da etkili olan sağanak yağışlar, Kestel ilçesinde sel afetine dönüştü. Afette 5 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan genç kızı arama çalışması sürüyor. Afette hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.

    Bursa'daki sel afetinde yaşamını yitiren 5 vatandaşın kimlikleri belirlendi

    Ekipler dün ilçeye bağlı Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde yaşanan selin ardından kısa sürede bölgeye ulaşarak çalışma başlattı.
    Bursa'daki sel afetinde yaşamını yitiren 5 vatandaşın kimlikleri belirlendi

    İlk olarak, Dudaklı Mahallesi'nde bir evde yaşamını yitiren engelli Kader Akbaba'nın cansız bedenine ulaşıldı.
    Bursa'daki sel afetinde yaşamını yitiren 5 vatandaşın kimlikleri belirlendi

    Kayacık'ta da 5 kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Bu bölgede şu ana kadar yürütülen çalışmalarda dere yatağında cesetlerine ulaşılan 4 kişinin, Ahmet (32), eşi Türkan (34) ve kızları Medine Bilen (10) ile Ahmet Bilen'in annesi Nazime Bilen (71) olduğu belirlendi.
    Bursa'daki sel afetinde yaşamını yitiren 5 vatandaşın kimlikleri belirlendi

    Bursa'daki sel afetinde yaşamını yitiren 5 vatandaşın kimlikleri belirlendi

    Selde kaybolan Ahmet Bilen'in ağabeyinin kızı Derya Bilen'i (17) arama çalışması ise devam ediyor.
    Bursa'daki sel afetinde yaşamını yitiren 5 vatandaşın kimlikleri belirlendi

    Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, AFAD, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından arama ve kurtarma personeli, UMKE, acil servis çalışanları ile Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı timler görev alıyor. Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekipleri de çalışma yürütüyor.
    Bursa'daki sel afetinde yaşamını yitiren 5 vatandaşın kimlikleri belirlendi

    İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde dün akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde bir kişinin cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden 4'ünün cesetleri çıkarılmıştı.
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