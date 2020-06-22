Bursa'daki sel afetinde yaşamını yitiren 5 vatandaşın kimlikleri belirlendi

Kayacık'ta da 5 kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Bu bölgede şu ana kadar yürütülen çalışmalarda dere yatağında cesetlerine ulaşılan 4 kişinin, Ahmet (32), eşi Türkan (34) ve kızları Medine Bilen (10) ile Ahmet Bilen'in annesi Nazime Bilen (71) olduğu belirlendi.