Bursa sele kapıldı! Afet sonrası korkunç görüntüler
Geçtiğimiz gün Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinin boyutları her geçen saat gün yüzüne çıkıyor. Harabeye dönen evlerde tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor. 130 haneli Dudaklı köyündeki hemen hemen tüm evler kullanılmaz hale geldi.
22.06.2020 14:50
- Son Güncelleme: 22.06.2020 14:58
Evi kullanılamaz hale gelen Kamil Gümüş, "Yağmur suları aniden geldi. Ben dışardaydım. Annemle eşim evdeydi ve zor kurtuldu. Evin yarısına kadar su doldu, duvarı deldim, camları kırdım öyle suyu tahliye ettim. 25 ev bu halde. Eşyalarımız kullanılmaz hale geldi. Bahçelerimiz kayalarla doldu. Tarım arazileri sular altında kaldı." dedi.
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