Bursa sele kapıldı! Afet sonrası korkunç görüntüler

Evi kullanılamaz hale gelen Kamil Gümüş, "Yağmur suları aniden geldi. Ben dışardaydım. Annemle eşim evdeydi ve zor kurtuldu. Evin yarısına kadar su doldu, duvarı deldim, camları kırdım öyle suyu tahliye ettim. 25 ev bu halde. Eşyalarımız kullanılmaz hale geldi. Bahçelerimiz kayalarla doldu. Tarım arazileri sular altında kaldı." dedi.