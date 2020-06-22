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Bursa sele kapıldı! Afet sonrası korkunç görüntüler

Geçtiğimiz gün Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinin boyutları her geçen saat gün yüzüne çıkıyor. Harabeye dönen evlerde tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor. 130 haneli Dudaklı köyündeki hemen hemen tüm evler kullanılmaz hale geldi.

22.06.2020 14:50 - Son Güncelleme: 22.06.2020 14:58
Bursa sele kapıldı! Afet sonrası korkunç görüntüler

Azgın suların sürüklediği araçlar bölgeden kaldırılırken, hasar meydana gelen evlerde de temizlik çalışmaları sürüyor.

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Bursa sele kapıldı! Afet sonrası korkunç görüntüler

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri balçığa dönen mahalle yollarını vidanjörlerle temizliyor. Afetin yaraları sarılmaya devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede incelemeler yaparak yetkililerde bilgi alıyor.

Bursa sele kapıldı! Afet sonrası korkunç görüntüler

Evi kullanılamaz hale gelen Kamil Gümüş, "Yağmur suları aniden geldi. Ben dışardaydım. Annemle eşim evdeydi ve zor kurtuldu. Evin yarısına kadar su doldu, duvarı deldim, camları kırdım öyle suyu tahliye ettim. 25 ev bu halde. Eşyalarımız kullanılmaz hale geldi. Bahçelerimiz kayalarla doldu. Tarım arazileri sular altında kaldı." dedi.

Bursa sele kapıldı! Afet sonrası korkunç görüntüler

SON ANDA KURTARILDI

Evi sular altında kalan Necla Taşır, yaptığı açıklamada, mahallenin yerlisi olduklarını ve yıllardır burada yaşadıklarını söyledi.

Bursa sele kapıldı! Afet sonrası korkunç görüntüler

Olay sırasında evde bulunduklarını aktaran Taşır, "Babalar Günü'nü kutlamaya damadım, kızım ve torunum gelmişti. Evde 5 kişiydik. Sel gelmeye başlayınca kapı yerinden çıktı. Evin içine su doldu. Damadım olmasa boğuluyordum. Beni camdan dışarıya çıkardı." dedi.

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