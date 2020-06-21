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    • 21.06.2020 17:44
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    Sosyal medyada tepki çeken videosu ile ilgili flaş gelişme! Cezasız kalmadılar!

    Yeni gelen bir askere kıdemli askerler tarafından yapılan eziyet sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Gelen son dakika haberine göre 'ın talimatıyla başlatılan soruşturma sonucunda söz konusu kişiler hakkında adli ve disiplin işlemleri başlatılmasına karar verildi.

    'ın talimatıyla, görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin başlatılan inceleme ve soruşturma sonucu sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi

    Sosyal medyada yer alan, bir askere daha kıdemli diğer askerlerce yapılan ve tepki çeken bazı davranışlarla ilgili görüntüler üzerine Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme ve soruşturma başlatılmıştı.

    Bunun üzerine bir koğuşta çekildiği anlaşılan ve 4-5 Haziran tarihlerinde sosyal medyada yer alan görüntülerdeki askerlerin kimlikleri tespit edilerek ilgili birlik komutanlarınca idari ve hukuki işlem uygulandı.

    Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından olay yerinde yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde, sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemleri başlatılmasına karar verildi.

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