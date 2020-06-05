Acemi askere yapılan eziyet özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi. Nerede çekildiği belli olmayan bir video sosyal medyada adeta infiale neden oldu. Bir kışlada usta askerler tarafından birliğine yeni katılan acemi askere yapılan eziyetin görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Skandal görüntülerde 'çavuş' olduğunu iddia eden bir er, acemi bir askere küfür ve hakaretler ederek çeşitli hareketler yapmasını istiyor. Twitter başta olmak üzere Facebook ve Instagram gibi sitelerde de paylaşım rekoru kıran görüntülerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti.