Acemi askere yapılan eziyet özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi. Nerede çekildiği belli olmayan bir video sosyal medyada adeta infiale neden oldu. Bir kışlada usta askerler tarafından birliğine yeni katılan acemi askere yapılan eziyetin görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Skandal görüntülerde 'çavuş' olduğunu iddia eden bir er, acemi bir askere küfür ve hakaretler ederek çeşitli hareketler yapmasını istiyor. Twitter başta olmak üzere Facebook ve Instagram gibi sitelerde de paylaşım rekoru kıran görüntülerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti.
Acemi askere yapılan eziyet görüntüleri videosu izle
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar talimat verdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından, bir askere kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı. Söz konusu şahısların tespit edildiği, konuyla ilgili idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi. Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.
Acemi Birliği
Askerlik eğitimi öncesinde askeriye yaşamına uyum süreci olarak düşünebilirsiniz. Çünkü sosyal yaşamdan gelen bir kişinin direk olarak usta askerler arasına katılması oldukça zor ve zahmetli olacaktır. Bu yüzden acemi birliği adı altında bir aylık bir eğitim askerlere tabii tutulmaktadır. Bu eğitimin ardından acemi askerler artık usta askerlerin yanına gönderilmek üzere hazır bulunacaklardır. TSK'nın temel kurallarına uyum sağlamış vaziyette usta birliğine doğru askerler yola koyulacaktır.