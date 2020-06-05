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    • 05.06.2020 11:34
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    talimat verdi! Sosyal medyada büyük tepki çeken acemi askere eziyet videosu ile ilgili flaş gelişme!

    Sosyal medyada yeni bir askere kıdemli askerler tarafından yapılanlar büyük tepki çekmişti. Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin inceleme talimatı verdi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından, bir askere kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı. Söz konusu şahısların tespit edildiği, konuyla ilgili idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

    İDARİ VE HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI
    Sosyal medyada yer alan, bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti.



    Edinilen bilgiye göre, 'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

    Haberler Güncel Bakan Akar talimat verdi! Sosyal medyada büyük tepki çeken acemi askere eziyet videosu ile ilgili flaş gelişme!
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