Udumbara çiçeği efsanesi nedir? Çanakkale’de görülen Udumbara çiçeği nerede yetişir?

UDUMBARA ÇİÇEĞİ NEDİR?



Türkiye'de zaman zaman çeşitli haberlerde Udumbara çiçeğine rastlandığına dair ifadeleri görmek mümkün. Budizm inancında efsaneler arasında yer alan ve 3 bin yılda bir çiçek açtığına inanılan Udumbara için 'Cennetten Gelen Çiçek' ifadesi de kullanılmaktadır.

Udumbara çiçeği ağaçların dalların parazit olarak yetişen bir çiçektir. Youlan Paulo ismiyle de bilinen bu çiçek çapı 7 mm gövdesi 1 mm olan çok küçük bir çiçektir. Üzerinde yaşadığı ağacın meyvesi içinde yetiştiği için gözle görülmesi oldukça zordur. Udumbara çiçeğinin üç bin yılda bir açtığı ve çok nadir görüldüğü inancı üzerine bu çiçek ile ilgili bir inanç gelişmiştir. Budistlerin inandığı efsaneye göre mucize bir çiçektir. Udumbara Hint dilinin en eski hali olan Sanskritçede 'cennetten gelen hayır çiçeği' anlamına gelmektedir. İnsanların cennetten geldiğine inandıkları bu nadir görülen çiçek görüldüğünde cennette gibi yaşayacakları Budist inancında yer almaktadır.