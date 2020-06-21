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    • 21.06.2020 07:22
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    Sabah gazetesi yazarı : İsmil Küçükkaya o programla gazeteci olarak bitmişti şimdi de özel hayatıyla bitiyor

    sunucusu ’nın eşi Eda Demirci’ye uyguladığı şiddeti köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , yerel seçimler öncesinde Küçükkaya ve İmamoğlu’nun otel odası skandalını hatırlatarak, “İsmail o televizyon programından sonra gazeteci olarak bitmişti, şimdi de özel hayatıyla insan olarak bitme sürecinde” ifadelerini kullandı.

    Gazeteci olarak bitmişti şimdi de özel hayatıyla bitiyor

    İşte Engin Ardıç'ın konuyla ilgili o yazısı:
    İsmail o televizyon programından sonra gazeteci olarak bitmişti, şimdi de özel hayatıyla insan olarak bitme sürecinde...

    Otel odasında siyasi halvette basılınca, "onun mu İmamoğlu'na soruları verdiği" yoksa "İmamoğlu'nun mu ona soruları verdiği" de uzun uzun tartışıldı.


    Ne programdı o öyle... Hatırlayacaksınız...
    Hatta programın sonunda İsmail taraflara "beni nasıl beğendiniz" diye bir soru cümlesi yöneltip Türk diline de yepyeni bir boyut katmıştı!
    "How did you like me?..." We didn't like you at all, İsmail.
    Önce bir sessizlik oldu. Binali Bey şaşırdı, Ekrem Bey bile şaşırdı.
    Program Türkçe yayınlandığına göre İsmail de sorusunu "dilimize tercüme etmek" gereğini duydu ve "beni nasıl buldunuz" diye düzeltti.

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