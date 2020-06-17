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    • 17.06.2020 08:04
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    sunucusu 'nın eski eşi 'ye şiddeti ortaya çıkınca ayağa kalktı! "FOX gerekeni yap"

    sunucusu 'nın eski eşi , yıllardır gördüğü şiddeti geçtiğimiz günlerde açıkça anlatmıştı. Eda Demirci'nin Küçükkaya tarafından gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddet yı ayağa kaldırdı. Bazı kullanıcılar Küçükkaya için "seni ekranlarda görmek istemiyoruz" derken bazı kullanıcılar ise kampanya başlatıp FOX'a çağrıda bulundu. "FOX gerekeni yap" kampanyası başlatan kullanıcılar, sözde kadın hakları savunucusu olan Amerikan FOX'un İsmail Küçükkaya için bir yaptırımda bulunmasını istediler.

    FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti ortaya çıkınca sosyal medya ayağa kalktı! FOX gerekeni yap

    FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye gösterdiği şiddet Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.
    FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti ortaya çıkınca sosyal medya ayağa kalktı! FOX gerekeni yap

    FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti ortaya çıkınca sosyal medya ayağa kalktı! FOX gerekeni yap

    FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti ortaya çıkınca sosyal medya ayağa kalktı! FOX gerekeni yap

    FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti ortaya çıkınca sosyal medya ayağa kalktı! FOX gerekeni yap

    FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti ortaya çıkınca sosyal medya ayağa kalktı! FOX gerekeni yap

    Ekranda kadın hakları savunucusu gibi görünüp evde eşine şiddet uygulayan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisi ile karşılaştı.

    FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti ortaya çıkınca sosyal medya ayağa kalktı! FOX gerekeni yap

    İki gündür sosyal medyada devam eden tepkiler sonrası bir de 'FOX gerekeni yap' diye kampanya başlatıldı. Dün de tepkiler dinmedi.

    FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti ortaya çıkınca sosyal medya ayağa kalktı! FOX gerekeni yap

    Bu kez de Küçükkaya'ya en ufak bir tepki göstermeyen kanalına karşı sosyal medyada boykot çağrıları yapıldı.
    FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti ortaya çıkınca sosyal medya ayağa kalktı! FOX gerekeni yap

    İşte Küçükkaya'ya verilen o tepkilerden bazıları…
    Haberler Güncel FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti ortaya çıkınca sosyal medya ayağa kalktı! "FOX gerekeni yap"
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