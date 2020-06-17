FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddeti ortaya çıkınca sosyal medya ayağa kalktı! FOX gerekeni yap

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye gösterdiği şiddet Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.
Ekranda kadın hakları savunucusu gibi görünüp evde eşine şiddet uygulayan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisi ile karşılaştı.
İki gündür sosyal medyada devam eden tepkiler sonrası bir de 'FOX gerekeni yap' diye kampanya başlatıldı. Dün de tepkiler dinmedi.
Bu kez de Küçükkaya'ya en ufak bir tepki göstermeyen kanalına karşı sosyal medyada boykot çağrıları yapıldı.
İşte Küçükkaya'ya verilen o tepkilerden bazıları…