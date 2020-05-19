Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden bugün açılan Ilısu Barajı ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.



Ilısu Barajından esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir.



Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/wD2ijeVyPn — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2020

Başkan Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda,

Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.







