Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.05.2020 21:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2020 21:12
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan paylaşımı: Milletimize hayırlı olmasını diliyorum

    Son dakika haberine göre, Başkan hesapları üzerinden bugün açılan ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan Ilısu Barajı paylaşımı

    Başkan hesapları üzerinden bugün açılan ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.





    Başkan Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ilısu Barajından esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir.

    Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.



    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ilısu Barajı paylaşımı: Milletimize hayırlı olmasını diliyorum
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri