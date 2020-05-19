Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden bugün açılan Ilısu Barajı ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.
Ilısu Barajından esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2020
Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/wD2ijeVyPn
Başkan Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ilısu Barajından esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir.
Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.