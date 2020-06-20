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    • 20.06.2020 14:16
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    Son dakika: 'tan Dünya Mülteciler Günü mesajı

    Son dakika haberi... , Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin, ", daima mazlumun, muhtacın, nın yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir." dedi.

    Bakan Albayrak'tan anlamlı mesaj

    , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir."

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