LGS Yabancı Dil İngilizce soru cevapları! 2020 LGS Yabancı Dil İngilizce cevap anahtarı! - 2020 LGS soruları...

LGS'DE ÇIKAN KONULAR!

LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirildi. İlk oturumda öğrencilere sözel alandan sorular yöneti. Türkçe'den 20, T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10 soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10 soru yönlendirilecek. Ayrıca öğrenciler Yabancı Dil dersinden ise 10 soru olmak üzere toplamda 50 soru yöneltilecek.

İkinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından soruların adaylara yöneltileceği 40 soru için adaylara 80 dakika süre tanınacak.

LGS'DE SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Liselere Geçiş Sınavı yani LGS 20 Haziran Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Salgınla mücadele kapsamında gerekli önlemlerin alındığı sınav için 20 Haziran saat 09.00 ise 15.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. LGS'de sınavı geçersiz sayacak durumlar ise öğrencilerin öğrenmesi gereken konular arasında yer alıyor. İşte kurallar;

-Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

-Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,