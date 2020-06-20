LGS Yabancı Dil İngilizce soru cevapları! 2020 LGS Yabancı Dil İngilizce cevap anahtarı! - 2020 LGS soruları...

LGS Yabancı Dil İngilizce soru cevapları öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2020 LGS sınavı İngilizce soru cevapları sınavı tamamlayan öğrencilerin merak konusu oldu. Sınavda sorulara doğru yanıt verip vermediğini araştıran öğrenciler LGS soru cevapları hakkında araştırma yapıyor. MEB tarafından sınav sonrası duyurulan sorular ve cevaplar arama motorlarında sorgulanıyor. İlk oturumda öğrencilere Yabancı Dil bölümünden 10 soru soruldu.
LGS YABANCI DİL İNGİLİZCE BİLGİSİ SORU CEVAPLARI!
LGS soru cevapları henüz yayımlanmadı. Soru cevaplar yayınlandığı takdirde, Yabancı Dil'de sorulan sorulara ve cevap anahtarına, yrıca diğer tüm derslerin sorularına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
LGS'DE ÇIKAN KONULAR!
LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirildi. İlk oturumda öğrencilere sözel alandan sorular yöneti. Türkçe'den 20, T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10 soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10 soru yönlendirilecek. Ayrıca öğrenciler Yabancı Dil dersinden ise 10 soru olmak üzere toplamda 50 soru yöneltilecek.
İkinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından soruların adaylara yöneltileceği 40 soru için adaylara 80 dakika süre tanınacak.
LGS'DE SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Liselere Geçiş Sınavı yani LGS 20 Haziran Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Salgınla mücadele kapsamında gerekli önlemlerin alındığı sınav için 20 Haziran saat 09.00 ise 15.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. LGS'de sınavı geçersiz sayacak durumlar ise öğrencilerin öğrenmesi gereken konular arasında yer alıyor. İşte kurallar;
-Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
-Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
-Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
-Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
-Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
-Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
-Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
-Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.