LGS sınav soruları cevapları 2020! MEB LGS sınav soruları yayınlandı mı? Türkçe, Matematik, Yabancı Dil

2020 LGS sınav soruları cevapları! LGS sınav soruları yayınlandı mı? Türkçe, Matematik gibi dersler başta olmak üzere LGS sınavında adaylara sorulan 90 soru öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği Liselere Giriş Sınavı bu sabah 09:30 itibariyle başladı. 75 dakika sürecek ilk oturumda 50 soru soruldu. İkinci oturumda ise toplam 40 soru sorulacak. Sınav biter bitmez ise farklı derslerden oluşan toplam soru haberimizde olacak. LGS sınav soruları cevaplarına takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS SAAT KAÇTA BİTECEK?

LGS ikinci oturumu saat 12.50 itibariyle tamamlanacak.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI!

Türkçe, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil ve Matematik ile Fen Bilimleri konularındaki toplam 90 soru sınavın bitiminin ardından haberimizde olacak.