Bakan Çavuşoğlu: Görevden alınan belediye başkanlarının terörü desteklediği yönünde ciddi kanıtlarımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması) Görevden alınan belediye başkanlarının terörü desteklediği yönünde ciddi kanıtlarımız var. Bu politikacılar PKK'yı destekliyor ve terör örgütü olmadığını iddia ediyorlar. Politik karar ve konuları diğerlerinden ayırmak lazım." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Hafter'in Libya'daki savaşı kaybetmeye mahkum olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti. Böyle bir darbecinin bir ülkenin yönetiminde yer almaması lazım. Darbecilerin hiçbir zaman ülke yönetimlerinde yeri olmaması lazım. Libya için en iyi çözüm siyasi çözümdür." konuştu.

"ALMANYA'DA BAZI POLİTİKACILAR PKK'YI DESTEKLİYOR"

Çavuşoğlu ayrıca, "Almanyada bazı politikacılar var. Aşırı solcu ideolojileri olan. Benim hiçbir ideoloji ile problemim yok. Sağ olsun, sol olsun. Ama ırkçılığa karşıyım. Bu politikacılar PKKyı destekliyor. PKKyı terörist sıfatından çıkartmaya çalışıyorlar. Bu adil mi? Objektif bir yaklaşım mı? Türkiyede sonuçta hukuk sistem var, avukatlar var. Bu kararlar bu hukuk sistemi çerçevesinde alınıyor" ifadelerini kullandı.

"NİYE BAZILARI GÖREVDEN ALINDI..."

HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "HDP belediyelerin birçoğu görevinin başında. Niye bazıları görevden alındı? Çünkü hazineden vatandaşlar için gelen parayı teröristleri desteklemek için kullandılar. Bunu hangi ülke tolere edebilir ki? Bunun bir ayrımına varmak lazım. İnsanların seçtiği politikacılar ile bu gücü teröristleri desteklemek için kötüye kullananları birbirinden ayırmamız lazım." dedi.

"PKK, SÜLEYMANİYE'DE ŞEHRE İNDİ"

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Harekatı'na ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "Kuzey Irak Süleymaniye bölgesinde PKK terör örgütü şehre indi. Yüzlerce yeri kontrol ediyorlar. Oradaki partilere de baskı yapıyorlar. Dolayısıyla oradan bize de tehdit oluşturuyorlar. Dolayısıyla Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek. Bu bizim için de Irak için de iyi." dedi.