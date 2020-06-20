LGS sınav yorumları nasıl? LGS zor muydu kolay mıydı? İşte 2020 LGS yorumları…

Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbi'şırahli sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî."

ANLAMI:"Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle."

Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

LGS'DE SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Liselere Geçiş Sınavı yani LGS 20 Haziran Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Salgınla mücadele kapsamında gerekli önlemlerin alındığı sınav için 20 Haziran saat 09.00 ise 15.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. LGS'de sınavı geçersiz sayacak durumlar ise öğrencilerin öğrenmesi gereken konular arasında yer alıyor. İşte kurallar;

-Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

-Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

-Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

-Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

-Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

-Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

-Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

-Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.