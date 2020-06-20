LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 LGS puan hesaplama! LGS kaç net kaç puan yapar?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 LGS puan hesaplama işlemi sınavı tamamlayan öğrenciler tarafından merakla araştırılacak. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği Liselere Giriş Sınavı (LGS) için öğrenciler bu sabahtan itibaren ter dökmeye başladı. Saat 12:50 itibariyle tamamlanacak sınavın ardından öğrenciler sınavda sorulan soruları ve verdiği cevapları karşılaştırarak LGS puan hesaplama işlemi yapmak istiyor. Peki, LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS PUAN HESAPLAMA!

LGS'de puan hesaplaması yapılırken kullanılacak ağırlık katsayıları belli oldu. Türkiye, Matematik, Fen Bilimleri derslerinin ağırlık katsayıları 4 olarak hesaplanacak. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dilin ise ağırlık katsayıları 1.

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.