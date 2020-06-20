LGS sınav yorumları araştırılan konular arasında yerini aldı. LGS 2020 sınavı sözel sayısal soruları kolay mıydı zor muydu? Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapıldı. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanıyor, çoktan seçmeli 90 soru soruldu ve aynı gün gerçekleştirildi. LGS kapsamındaki merkezi sınava Başkentte katılan öğrencilerin çoğunluğu, ağırlıklı olarak sayısal sorularının kendilerini zorladığını söyledi.Öğrenci Umut Güler, "İkinci oturum zordu ama birincisi basitti. Sonuçları bekleyeceğiz." derken, Can Kırlı da "Sınavım geneliyle iyiydi ama sayısalda zorlandım." ifadelerini kullandı. İşte LGS 2020 sınav yorumları
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde erişime açılacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı, LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından belli olacak. Tercihler https://e-okul.meb.gov.tr adersinden ya da öğrencilerin okuduğu okulun müdürlüğünden yapılabilecek.
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LGS SINAV YORUMLARI
LGS kapsamındaki merkezi sınava Başkentte katılan öğrencilerin çoğunluğu, ağırlıklı olarak sayısal sorularının kendilerini zorladığını söyledi.
Meyra: Matematik yoktu sınavda NASA'ya giriş sorularıydı onlar
Army: Bugün lgs'y3 gördüm. Beklediğimden kolaydı ya
Sudenaz: geçen sene de durum aynıydı matematik oldukça zordu bu sene de aynısı olmuş geçen sene ki lgs'ye giren biri olarak canınızı sıkmayın dünyanın sonu değil #LGS2020
Sıla: Lgs'ye girenler kolay diyor olan yine 2004lüye oldu bir köşede ağlıyorum
Furkan Kara: #LGS2020 bir sene önce tarihin en kolay teogu bir sene sonra lgs kolay geliyor naptik anlamıyorum ki nedir bu 2004 düşmanlığı
Geçen seneki sınav yorumları aşağıda yer alıyor:
Buse Yankı: Sayısal bölüm tahmin ettiğime göre daha zordu. Soruların biraz daha kolay olmasını beklerdir. Açıkcası sayısal bölümde zorlandım. Zamanımın büyük kısmı sayısal bölüme gitti. Tam tersi sözel bölüm ise daha kolay ve metinler anlaşılırdı.,
- Kerem Ay:
- "Sınav güzeldi ama sayısal biraz zordu. İyi bir Anadolu lisesi bekliyorum"
- Bora Sönmez:
"Sözeller kolaydı, fen de gayet iyiydi. Matematikte biraz fazla boşum oldu, bazı sorular için aşırı zor diyebilirim. Onun dışında sınavım gayet iyi geçti. LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık"
İki bölüm halinde aynı gün uygulanan sınava Ankara İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda giren adaylar, sınav çıkışı duygularını AA muhabirine anlattı.
Öğrenci Umut Güler, "İkinci oturum zordu ama birincisi basitti. Sonuçları bekleyeceğiz." derken, Can Kırlı da "Sınavım geneliyle iyiydi ama sayısalda zorlandım." ifadelerini kullandı.
İlayda Kınacı da, "Sınav iyiydi ama biraz zorladı. En çok sayısalda zorlandım. Sözelden herkes geç çıktı ama sayısalda erken çıkmaya başladılar. Zordu galiba herkes için." sözleriyle sınavı değerlendirdi. "Sözel kolaydı ama sayısal oldukça zordu." diyen Eylül Eyer ise sınav sonucunun iyi gelmesini beklemediğini dile getirdi.
Beyzanur Özbay, sözel bölümün kolay ama sayısal bölümün zor olduğunu belirtirken, annesi Filiz Özbay, "Dışarıda beklemek zordu, dua ettik. İnşallah verdikleri emeğin karşılığını alacaklar. Hepimizin
Kerem Ay da "Sınav güzeldi ama sayısal biraz zordu. İyi bir Anadolu lisesi bekliyorum." diye konuştu.
- "Bence çok kolaydı"
Sınava katılan adaylardan Kıvanç Özdemir ise genel kanının aksine sayısal sorularının kolay olduğunu söyledi. Özdemir, "Sorular tahmin ettiğimden daha kolaydı. Çok mutluyum. Dün 'hiç yapamayacağım sorular çok zor olacak' diye düşünüyordum ama bence çok kolaydı. Matematikten 4 boşum var, 16 soru yaptım. Umarım hepsi doğrudur." ifadelerini kullandı.
Enes Tolga Şahbaz da "Sınav çok güzeldi, basitti. Zor sorular vardı ama güzeldi. Bana göre sayısal daha basitti, sözel biraz daha zorladı." Görüşünü paylaştı.
- "LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık"
Bora Sönmez de soruları, "Sözeller kolaydı, fen de gayet iyiydi. Matematikte biraz fazla boşum oldu, bazı sorular için aşırı zor diyebilirim. Onun dışında sınavım gayet iyi geçti. LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık." sözleriyle değerlendirdi.
Öğrencinin babası Enver Sönmez de oğluyla beraber ders çalıştıklarını anlatarak, iyi bir sonuç beklediklerini, hayırlısını dilediklerini vurguladı.
Anne Şöhret Sönmez ise "Bu, bir senenin stresiydi. Gerçekten zor bir sene çocuklar için. Çok çalıştılar. Oğlumun bu gece sınava rahat bir şekilde girmesi bizim için büyük bir güzellikti." şeklinde konuştu.
Tekin Turna: Sözel bölümden çok korkum yoktu bana göre sözel bölüm kolaydı sorular anlaşılırdı ama sayısal bölüm zorladı. Özellikle matematikte bazı sorulara çok zamanım gitti.
Ezgi Şentürk: Geçim soruları çözmüştüm sınabda gerçekten faydasını gördüm. Sayısal bölüm denildiği kadar zor gelmedi bana ama sözel bölüm özellikle Din Kültürü beni gerçekten zorladı.
ADAYIN SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı ve başvurusu olmadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının, sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
d. Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını
yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi' nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.