LGS SINAV YORUMLARI

LGS kapsamındaki merkezi sınava Başkentte katılan öğrencilerin çoğunluğu, ağırlıklı olarak sayısal sorularının kendilerini zorladığını söyledi.

Meyra: Matematik yoktu sınavda NASA'ya giriş sorularıydı onlar

Army: Bugün lgs'y3 gördüm. Beklediğimden kolaydı ya

Sudenaz: geçen sene de durum aynıydı matematik oldukça zordu bu sene de aynısı olmuş geçen sene ki lgs'ye giren biri olarak canınızı sıkmayın dünyanın sonu değil #LGS2020

Sıla: Lgs'ye girenler kolay diyor olan yine 2004lüye oldu bir köşede ağlıyorum

Furkan Kara: #LGS2020 bir sene önce tarihin en kolay teogu bir sene sonra lgs kolay geliyor naptik anlamıyorum ki nedir bu 2004 düşmanlığı

Geçen seneki sınav yorumları aşağıda yer alıyor:

Buse Yankı: Sayısal bölüm tahmin ettiğime göre daha zordu. Soruların biraz daha kolay olmasını beklerdir. Açıkcası sayısal bölümde zorlandım. Zamanımın büyük kısmı sayısal bölüme gitti. Tam tersi sözel bölüm ise daha kolay ve metinler anlaşılırdı.