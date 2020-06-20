



Daraltılmış bölge seçim sistemi üzerinde de çalışan AK Parti yönetimi, bu yolla Türkiye'deki seçim çevrelerinin sayısının artırılmasını ve her bir seçim çevresinin beş milletvekillinden oluşacak şekilde belirlenmesini öngörüyor.



AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslak ile, Bahçeli'nin en çok üzerinde durduğu milletvekilli transferine karşı da tedbir alınıyor. Bu kapsamda, siyasi partilerin seçime girme şartları arasında yer alan, 'Meclis'te grubu bulunması' kriterinin mevzuattan çıkarılması öngörülüyor. Böylece, bir partinin sadece seçime girmek için hülle ile milletvekilli transfer etmesinin veya milletvekillerinin sadece seçime girmek için parti değiştirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.