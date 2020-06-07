Yerel seçimlerde koltuğa oturmasını HDP'ye borçlu olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in, yeni bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı.
Soyer yönetiminin 2019'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiası ile Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP'li Ahmet Saymadi'nin ortağı olduğu A.G.D Organizasyon adlı şirkete ihale verdiği ve yasa gereği ihale iptal edilmesi gerekirken bile bile firma ile sözleşme imzaladığı belirlendi.
EMNİYET BİLGİ VERDİ
İzmir Emniyet Müdürlüğü, 26 Şubat 2019 tarihinde katılımcı firmalardan A.G.D Organizasyon Araştırma Danışmanlık Bilişim Yapı ve Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd'nin ortaklarından Ahmet Saymadi hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde açık dosyası bulunduğunu bildirdi.
SAYMADİ'NİN PKK İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI!
Tunç Soyer'in ihale verdiği PKK savunucusu Saymadi'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şoke etti.
Saymadi, PKK'lı teröristlere 'gerilla' derken eli kanlı terör örgütünün elebaşı Murat Karayılan'ın açıklamalarını da paylaştı.
Özellikle Dersim'de polise teslim olmamak için üzerindeki bombayı patlatan teröristi öven Saymadi, "Dersim'de polise teslim olmamak için üzerindeki bombayı patlatan gerilla tepeden tırnağa irade ve inanç abidesi" ifadelerini kullanırken bölgede huzuru sağlamaya çalışan polisler ile ilgili "#DersimAteşAltında" hastagini kullandı.
Öte yandan CHP'li Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte olan fotoğrafını paylaşan Saymadi'nin "İyi ki var, iyi ki yoldaşımız" demesi ise CHP ile yapılan kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.
VATANDAŞIN PARASINI TERÖR YANDAŞINA AKITTI
Vatandaşın vergileriyle açılan ihalenin bir terör savunucusuna gitmesi büyük tepki çekti. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "PKK elebaşı Karayılan'a güzellemeler yapan, teröristlere gerilla diyen, Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı, HDP'nin 2014 İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonlarını yapacak! İşte maskenin arkasında sakladıkları gerçekler" dedi
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