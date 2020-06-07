Yerel seçimlerde koltuğa oturmasını HDP'ye borçlu olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in, yeni bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı.

Soyer yönetiminin 2019'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiası ile Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP'li Ahmet Saymadi'nin ortağı olduğu A.G.D Organizasyon adlı şirkete ihale verdiği ve yasa gereği ihale iptal edilmesi gerekirken bile bile firma ile sözleşme imzaladığı belirlendi.