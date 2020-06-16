İzmir Büyükşehir Belediyesi, 13 Şubatta Menderes, Karabağlar, Gaziemir, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin atıklarını elektrik ve gübreye çevirecek bir tesisin yapımı ve 15 yıllık işletmesini kapsayan ihale düzenledi. Ancak yalnızca ön izin belgesi olan tesisin ÇED süreci ve Hazine ve Maliye Bakanlığı izinleri beklenmeden yangından mal kaçırırcasına yapılması tepkilere neden oldu.

10 megavat enerji üretim ve 2 bin ton kapasiteli katı atık tesisi ihalesi için 6 firma önceden ihale dokümanı alırken, ihaleye yalnızca 2 firma katıldı. İhaleyi, yılda 4 milyon 250 bin lira kira bedeliyle en yüksek teklifi veren Doğu Star Elektrik Üretim AŞ kazandı. Söz konusu şirket yaklaşık 150 milyon lira yatırımla bölgede tesis kuracak ve 15 yıl boyunca büyükşehir belediyesine kira vererek tesisi işletecek.

KANUNA AYKIRI İŞLEM YAPILDI

Söz konusu ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na dayanılarak yapıldığı duyurulurken, kanunda yer alan "arazilerin üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde önceden Maliye Bakanlığından izin alınması" gerektiği şartı ise yerine getirilmedi. Büyükşehir Belediyesince Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin alınmadı. Öte yandan yapılması planlanan tesis Tahtalı Barajı su koruma havzası içerisinde yer aldığı için ÇED onayı çıkmayacağına da kesin gözüyle bakılırken, ÇED raporu süreci de işletilmedi. Çöp arıtma tesisinden çıkacak çöp suyunun, İzmirlinin içme suyunu tehdit edeceği hesaplanırken, belediye de hiçbir fizibilite çalışması yapmadı.



MHP'Lİ KALYONCU: KAOS OLUŞTURULUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevrecilikten uzak bu kararına siyasilerden de tepkiler gecikmedi. MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise ihaleye ilişkin tepkisini Twitter hesabından dile getirdi. Kalyoncu, "Çevreci olduğunu her fırsatta dile getirenler ÇED sonucu belli olmadan nasıl ihale yapar. İhaleyi alan firma ile vatandaş karşı karşıya getiriliyor. Kaos oluşturmanın başka yolu" ifadelerini kullandı.



İZMİR'İN İÇME SUYUNU KARŞILIYOR

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı ise "Alan Tahtalı Barajı ilçe sınırları içerisinde kalıyor. Menderes'in çöplük olmasına ilişkin karara CHP'li meclis üyeleri göz yumdu. Biz onlardan siyasi olarak değil ilçenin evlatları olarak projeye karşı çıkmalarını isterdik. Menderes'te çöplük yaptırmayacağız. İlçeyi çöplüğe çevirmelerine izin vermeyeceğiz" diye konuştu. (Sabah)