Seçimlerde koltuğa oturmasını sağlayan HDP'ye diyet borcunu ödemek için KHK ile memuriyetten ihraç edilen HDP'li 3 ismi belediyeye bağlı şirkette yönetim kurulu üyeliği görevine getiren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in yönetimindeki belediyenin yeni bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı belgelere göre, o dönem Aziz Kocaoğlu başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiası ile Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP'li Ahmet Saymadi'nin ortağı olduğu A.G.D Organizasyon adlı şirkete ihale verdiği ve yasa gereği ihale iptal edilmesi gerekirken bile bile firma ile sözleşme imzalandığı belirlendi.

EMNİYET BİLGİ VERDİ

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı için oyun grubu canlandırma alımı için 30 Ocak 2019'da ihaleye çıktı. Yasa gereği Satın Alma Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 5 Şubat 2019 tarihinde yazı yazarak ihalede teklif veren firma sahiplerinin terör örgütleri ile irtibatı olup olmadığını, varsa bu kişilerle ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. İhale komisyonu, yazının cevabını beklemeden 11 Şubat 2019 tarihinde toplanarak ihaleyi sonuçlandırdı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, 26 Şubat 2019 tarihinde katılımcı firmalardan A.G.D Organizasyon Araştırma Danışmanlık Bilişim Yapı ve Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd'nin ortaklarından Ahmet Saymadi hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde açık dosyası bulunduğunu bildirdi.

Yine aynı kişinin ihalenin yapıldığı 2019 yılı ocak ayında sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile gözaltına alındığı öğrenildi. Saymadi'nin ayrıca 2014 yerel seçimlerinde HDP'den Beşiktaş Belediye Başkan adayı olduğu ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, emniyetten gelen yazı üzerine adı geçen firmayı yasa gereği değerlendirme dışı bırakıp teminat mektubunu irat olarak kaydetmesi gerekirken ihale işlemine devam etti. Ardından da adı geçen firma ile 6 Mart 2019 tarihinde sözleşme imzalandı.

Sözleşme imzalandıktan 6 gün sonra yani 12 Mart tarihinde hakkında dava açılan Saymadi, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre hisselerini devrederek şirketten ayrıldı. Şirket hissesini akrabası olan Dilara Korzay Saymadi'ye devrettiği öğrenildi. Büyükşehir yetkilileri ise yaptıkları savunmada emniyetin kendilerine cevaben gönderdiği yazıda belirtilen bildirimlere ilişkin usul ve esasların belirlenmediğini, bu nedenle ihale yasasının diğer hükümlerine göre hareket ettiklerini öne sürdü. Yasa gereği iptal edilmesi gereken ihaleye bugüne kadar neden göz yumulduğu merak konusu oldu. (Sabah)