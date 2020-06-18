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    • 18.06.2020 13:20
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    : 'dan "LGS ve YKS" tedbiri açıklaması: Başkan Erdoğan "sınırlı " talimatı verdi

    haberi... : LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için sınırlı bir yönünde talimat verdiler.

    Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklamasında bulunan , "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "LGS ve YKS" tedbiri açıklaması: Başkan Erdoğan "sınırlı sokağa çıkma yasağı" talimatı verdi
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