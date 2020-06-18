VAKA SAYISINDAKİ DALGALANMA

"Hastalarımızın hastanede kalma süresi 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18,9 günden 2,7 güne indi." diyen Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Virüsün etkisinde bir azalma henüz yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde önemli artış olduğu bir gerçek. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız. Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi."

Koca, vaka sayısındaki dalgalanma hakkında ise "Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin koronavirüsten ölümlerde 1 milyon kişi başına 57 vefat ile dünyada 47. sırada yer aldığını bildirdi.