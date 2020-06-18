Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.06.2020 13:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2020 13:36
    ABONE OL

    'li 'ın 'ya "" diyemedi

    , yayınına aldığı 'li 'a '''yı olarak görüyor musunuz?'' sorusunu sordu. Özdemir’in 3. kez soruyorum demesine rağmen HDP’li Paylan, PKK’yı terör örgütü olarak gördüğünü söyleyemedi.

    'nin Diyarbakır Milletvekili , 'in üzerinden yaptığı programa konuk oldu.

    DİYEMEDİ

    Özdemir, Paylan'a "Üçüncü kez soruyorum cevabı çok basit. PKK'yı HDP'nin kurucusu olarak milletvekili olarak terör örgütü olarak görüyor musunuz?" diye soru yöneltti.

    Net cevap vermekte zorlanan Paylan, 'ya "terör örgütü" diyemedi.

    GARO PAYLAN'I HIZLICA TANIYALIM

    Türkiye Ermenisi olan Garo Paylan, 3 Ekim 1972 doğumlu ve aslen Malatyalıdır. İşletme Fakültesi mezunudur. Ermeni cemaat, okul ve vakıflarında çeşitli faaliyetler yürütmüştür.

    Paylan, Sözde Ermeni Soykırımını gerekli bilgi ve temelden yoksun bir şekilde her yerde savunup propagandasını yapmaktadır. Kendisi halen HDP'de siyasete devam ediyor.

    Haberler Güncel HDP'li Garo Paylan'ın PKK'ya "terör örgütü" diyemedi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri