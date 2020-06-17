Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maske takmama cezası ne kadar?

Kontrollü sosyal hayat sürecinde olduğumuz şu günlerde maske takmak büyük önem taşıyor. Covid-19 hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla ülkemizde bazı illerde maske takma zorunluluğu getirdi. Bunun üzerine her ilden vatandaşlar kendi ilinde maske zorunlululuğu olup olmadığını merak ederek maske takma zorunluluğu olan iller listesini sorgulamaya başladı. Maske takmama cezası var mı? Sorusu da yanıtını buldu.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirler başta olmak üzere artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarının, valilerin başkanlığında riske karşı kararlar almayı sürdürdüğünü ve maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.



Bakan Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Bununla birlikte 42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.





MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?



Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.