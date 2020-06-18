Haftasonu 20-21 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vaka sınırı aşılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftasonu 20-21 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yanıtını verdi. Milyonlarca vatandaş bu hafta sonu sokağa çıkıp çıkmayacağını merak ederken bir yandan da LGS ertelenir mi? Sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarından yola çıkıldığında LGS'nin nasıl olacağı da belirlendi. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Seyahat edebiliyorlar mı? İşte merak edilenler…
LGS ERTELENECEK Mİ?
Bakan Koca, YKS ve LGS ile ilgili şu açıklamayı yaptı;
"Her iki sınav için Bilim Kurulunun, özellikle sınava giriş ve çıkış saatleri olmak üzere bu sınava daha güvenilir bir şekilde gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere, o saatlerle ilgili bir önerisi oldu."
Bu açıklamaya göre LGS'nin ertelenmesi beklenmiyor.
21-21 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kurulun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske zorunluluğu önerdiğini bildiren Koca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının düşünülmediği bilgisini verdi. Bakan Koca şunları söyledi: "Dün 52 bin 901 test yapıldı, bin 429 vaka tespit edildi, 19 kişi vefat etti. Toplam iyileşen sayısı 154 bin 640'a ulaştı.
Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.
Ülkemiz 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır. Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır.
Kara göründü ancak deniz hala dalgalı. Son günlerde vaka sayımızdaki değişmeler bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Korona hala iş başında ama hastalık kontrol altında.
Nisanda günde entübe edilen hasta sayısı 130 civarıyken haziran başında 18'e kadar düştü. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12.4 ile Gümüşhane, en düşük olan ise yüzde 0.33 ile Kilis."
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulaması sürüyor.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor
(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.