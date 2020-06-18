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    'nün finans sorumlusu yüklü miktarda nakit para ile 'da yakalandı!

    /PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma  kapsamında, örgütün finans sorumlusu olduğu öğrenilen Orhan Ö., 'nın ilçesinde saklandığı eve yapılan baskınla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise  2 cep telefonu, 1 sim kart, 560 bin TL nakit para ve toplam 118 bin TL tutarında 2 çek ele geçirildi.

    FETÖ'nün finans sorumlusu Bodrum'da yakalandı!

    /PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün finans sorumlusu olduğu öğrenilen Orhan Ö., 'nın ilçesinde saklandığı eve yapılan baskınla yakalandı.

    YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ
    Muğla 2'nci 'nce FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan, örgütün finans sorumlusu olduğu öğrenilen Orhan Ö., Muğla İstihbarat ve TEM Şubesi'nce yapılan baskınla Bodrum ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 2 cep telefonu, 1 sim kart, 560 bin TL nakit para ve toplam 118 bin TL tutarında 2 çek ele geçirildi.

    Gözaltına alınarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Orhan Ö.'nün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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