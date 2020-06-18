FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün finans sorumlusu olduğu öğrenilen Orhan Ö., Muğla'nın Bodrum ilçesinde saklandığı eve yapılan baskınla yakalandı.

YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan, örgütün finans sorumlusu olduğu öğrenilen Orhan Ö., Muğla İstihbarat ve TEM Şubesi'nce yapılan baskınla Bodrum ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 2 cep telefonu, 1 sim kart, 560 bin TL nakit para ve toplam 118 bin TL tutarında 2 çek ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Orhan Ö.'nün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.