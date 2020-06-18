Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda "Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor" ifadelerine yer verildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan o paylaşım
Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde! #PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/SNbbUu66S1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2020