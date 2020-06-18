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    Son dakika: başarıyla devam ediyor! Komandolarımız teröristlerin ininde

    , 'nun başarıyla devam ettiğini açıkladı. Bakanlığın hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda "Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü ’nın Haftanin’deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor" ifadelerine yer verildi.

    , 'nun başarıyla devam ettiğini açıkladı.

    Bakanlığın hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda "Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü 'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor" ifadelerine yer verildi.

    İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan o paylaşım
    Haberler Güncel Son dakika: Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor! Komandolarımız teröristlerin ininde
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