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    Ceren Damar hakkında skandal sözler söylemişti! Katil zanlısı İsmail Hikmet'in avukatı savunma verecek!

    Kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından canice öldürülen 'nde , hakkında katil zanlısı İsamil Hikmet’in avukatı ’ın skandal sözleri ’yi ayağa kaldırmıştı. 'nca akademisyen Ceren Damar Şenel'i (27) öldürmek suçundan ağırlaştırılmış cezası verilen 'in avukatı Vahit Bıçak'ın hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesi istendi.

    Savunma verecek!

    'nde , 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

    Duruşma sırasında yaptığı savunmalarla tepki çeken Hikmet'in avukatı hakkında soruşturma başlattı. Damar'ın ailesi de Vahit Bıçak hakkında Barosu'na şikayette bulundu. Ankara Barosu Barosu'nun dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Vahit Bıçak hakkındaki soruşturma ele alındı.

    Soruşturma kapsamında Bıçak'tan, daha önce savunma sınırlarını aştığı, Ankara Barosu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle savunmasının istendiği, Bıçak'ın da savunma göndermeyip, barodan ne ile suçlandığı yönünde ayrıntılı bir yazı talep ettiği öğrenildi.

    Haberler Güncel Ceren Damar hakkında skandal sözler söylemişti! Katil zanlısı İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak savunma verecek!
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