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    • Yaşam
    • 05.06.2020 Gazete
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    Ceren Damar'ı öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma

    Akademisyen ’i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan , aileyi ve mahkemeyi tehdit etti. Hakkında soruşturma başlatıldı

    İğrenç sözlere soruşturma
    Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi (27), geçen yıl 2 Ocak'ta üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.




    Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cani ile babası Ömer Hikmet'in, kararın ardından cezaevinde yaptıkları görüşme tutanakları ortaya çıktı. Baba ve oğlunun, başta Ceren'in babası Mustafa Damar olmak üzere mahkeme üyeleri, basın mensupları ve birçok kişi hakkındaki tehdit ve hakaret içerikle konuşmaları ile ilgili cezaevi yönetimi ihbar üzerine soruşturma başlattı.


    İŞTE O DİYALOGLAR:

    H.İ.H: Benim fotoğraflarımı paylaşın. Görüp daha da çok çıldırsınlar. Bir sürü fotoğraf çektirdim, daha onları da vereceğim açık görüşte.

    Ö.H: Paylaşırız hepsini.

    H.İ.H: Dışarı çıkayım birkaç kişinin hesabını göreceğim.

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