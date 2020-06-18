Bedelli askerlik ücreti 2020 yılı kaç TL? Bedelli askerlik sevkleri başladı mı?

Gündemde en çok konuşulan ve arama motorları üzerinde sorgulananların başında bedelli askerlik geliyor. Peki 2020 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Bedelli askerlik sevklerinin başlayacağı tarih belirlendi mi? Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili önemli açıklama da geldi. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Milli Savunma Bakanlığı: "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir"

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN?

Bedelli askerlik yapacak gençlerin sevkleri 20 Haziran ve 29 Haziran'da gerçekleşecek. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, yedek subay, astsubay adayları ile erbaş ve erlerin, askerlik hizmetini bedelli yapacaklar dahil, sevk tarihleri ise açıklandı. Buna göre; birinci grup erbaş ve er sevk tarihi 5 Haziran olarak belirlendi. İlgili kimseler sevk belgesini 01-05Haziran tarihleri arasında alabilecek. Haziran Grubunda Bedelli Er statüsündeki kimselerin ise sevk tarihi 20 Haziran olarak açıklandı. Bu statüdeki kimseler ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgesini alabilecek. Son olarak yedek subay, astsubay adayları, ikinci grup erbaş ve er, Nisan Grubunda ertelenen bedelli erlerin sevk tarihleri ise 29 Haziran olarak belirlendi. Bu kapsamdaki kimseler, 25-29 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecek.