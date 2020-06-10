'15 HAZİRAN SONRASI GÜNDEME GELECEK'

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Avukat Vahit Bıçak'la ilgili Ankara Barosu'nun başlattığı iki farklı soruşturma olduğunu belirterek, "Mart ayından beri yaşadığımız bir pandemi süreci var. Haliyle yönetimin toplanarak karar alması konusunda sıkıntılı bir süreç yaşadık. Artık sürecin biraz daha normalleştiği günleri yaşıyoruz. Haliyle bu yöndeki soruşturmayı devam ettireceğiz. Ailenin yaptığı şikayet henüz bizi önümüze gelmedi. Geldiği taktirde o da aynı şekilde değerlendirilmeye alınacaktır. Bu soruşturmanın, 15 Haziran'dan sonraki süreçte yönetim kurulu gündemine geleceğini söyleyebilirim" dedi.