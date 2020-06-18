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    • 18.06.2020 13:57
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    Son dakika: Bakanlık görüntüleri paylaştı: milislerine ait 12 adet mühimmat imha edildi

    Son dakika haberi... Milli , ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılan 12 adet mühimmatın imha edildiğini duyurdu. Bakanlık, bölgeden görüntüleri paylaştı.

    Hafter milislerine ait mühimmatlar imha edildi

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Darbeci Hafter ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile tuzaklanmış mayın/EYP'leri imha etmeye devam ediyoruz. EOD timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti" denildi.


    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık görüntüleri paylaştı: Darbeci Hafter milislerine ait 12 adet mühimmat imha edildi
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