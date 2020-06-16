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    • 16.06.2020 07:26
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    ODA TV'nin sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı 'ın kaçak kalesi için Bakanlık harekete geçti!

    Provokatör ODA TV'nin sahibi Sözcü yazarı 'ın kaçak kalesi için Bakanlık harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Oda TV'nin sahibi ve Sözcü Gazetesi'nin yazarı Soner Yalçın'ın İstanbul'un göbeğinde, Levent'te "basit tadilat" gerekçesiyle âdeta yeniden inşa ettiği kale gibi villasında inceleme yaptı. Yalçın'ın evine denetime giden ekipler villadaki kaçak unsurları tek tek tespit etti. Buna göre Yalçın'ın SİT alanındaki evde havuzdan müştemilata kadar 6 farklı kaçak yapı oluşturduğu belirlendi.

    ODA TV'nin sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın kaçak kalesi için Bakanlık harekete geçti!

    İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Oda TV'nin sahibi ve Sözcü Gazetesi'nin yazarı Soner Yalçın'ın İstanbul'un göbeğinde, Levent'te "basit tadilat" gerekçesiyle âdeta yeniden inşa ettiği kale gibi villasında inceleme yaptı. Yalçın'ın evine denetime giden ekipler villadaki kaçak unsurları tek tek tespit etti. Buna göre Yalçın'ın SİT alanındaki evde havuzdan müştemilata kadar 6 farklı kaçak yapı oluşturduğu belirlendi. Soner Yalçın hakkında rapor hazırlanıyor. Rapor, hem savcılığa hem de Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu'na sunulacak.
    ODA TV'nin sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın kaçak kalesi için Bakanlık harekete geçti!

    İŞTE YALÇIN'IN KAÇAKLARI
    Ekipler, belirtilen rölöve projeden farklılık arz eden durumları tek tek tespit etti. Yalçın'ın inşaatındaki kaçak unsurlar şöyle sıralandı:
    * Kaçak yapılı villanın iç duvarlarında projesinden farklı değişiklikler yapıldı.
    ODA TV'nin sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın kaçak kalesi için Bakanlık harekete geçti!

    * Bahçe alanı içerisinde yaklaşık 110 metrekare tek katlı müştemilat yapıldı.
    * Vaziyet Planı'nda gösterilmeyen 26 metrekare kaçak havuz imalatı yapıldı.
    ODA TV'nin sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın kaçak kalesi için Bakanlık harekete geçti!

    * 15 metrekare bekçi kulübesi bahçeye taşınabilir olarak yapılıp kaide üzerine oturtuldu.
    * Birinci katta yer alan, projede teras olarak isimlendirilen 15 metrekarelik balkon alanı bina içerisine dâhil edildi ve ayrıca önünde yaklaşık 8 metrekare bir balkon oluşturuldu.
    ODA TV'nin sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın kaçak kalesi için Bakanlık harekete geçti!

    * Büyüklüğü 38 metrekare olan garaj müştemilatı kaldırıldı ve açık otoparka dönüştürüldü. Daha önce eve alınmayan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ikinci kez gittikleri villada incelemeleri tamamladı.

    ODA TV'nin sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın kaçak kalesi için Bakanlık harekete geçti!

    Yalçın'ın "kale"sinde tespit edilen usulsüzlüklerin Bakanlık görevlilerince raporlanıp hem savcılığa suç bildiriminde bulunulacağı, hem de Beşiktaş Belediyesi'ne aykırılıkların bildirilerek eş zamanlı TVK (Tabiat Varlıklarını Koruma) Komisyonu'nda gündeme getirileceği belirtildi. (Sabah)
    ODA TV'nin sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın kaçak kalesi için Bakanlık harekete geçti!

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