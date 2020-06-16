ODA TV'nin sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın kaçak kalesi için Bakanlık harekete geçti!

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Oda TV'nin sahibi ve Sözcü Gazetesi'nin yazarı Soner Yalçın'ın İstanbul'un göbeğinde, Levent'te "basit tadilat" gerekçesiyle âdeta yeniden inşa ettiği kale gibi villasında inceleme yaptı. Yalçın'ın evine denetime giden ekipler villadaki kaçak unsurları tek tek tespit etti. Buna göre Yalçın'ın SİT alanındaki evde havuzdan müştemilata kadar 6 farklı kaçak yapı oluşturduğu belirlendi. Soner Yalçın hakkında rapor hazırlanıyor. Rapor, hem savcılığa hem de Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu'na sunulacak.