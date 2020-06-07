Yaşanan gelişmeleri izleyen vatandaşlar ise tepkilerini şöyle ifade ettiler:

"Bu evler sıradan bir vatandaşın olsa, kepçe ve dozerle yerle bir ederlerdi. CHP'li Bodrum belediyesi yıkım tiyatrosundan sonra çifte standardı ile gündemde. Belediye Özdil'in çatısındaki kiremitleri kırmadan sökmek için bayağı çaba göstermişti. Muğla Çevre Müdürlüğü devreye girmezse bu tiyatro günlerce devam eder"

Özdil'in imar affına başvurduğu söyleyerek yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti.

YIKIM KOMEDİSİNE DEVAM…

Can Dündar'ın Bodrum'un en gözde mahallelerinden biri olan Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan lüks villasının 28 metrekaresinin orman arazisini, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiği ortaya çıkan evinin kaçak bölümlerinin yıkımı ise 4 gündür devam ediyor. Ekiplerin hala villanın ahşap pergole ve çardak kısımlarını kestikleri görüldü.