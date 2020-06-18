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    • 19.06.2020 00:54
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    'den BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen 'a tebrik

    Son dakika herine göre, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi 'ı kutladı.

    AB'den Volkan Bozkır'a tebrik

    Avrupa Birliği (), Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi 'ı kutladı.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Kurulu seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    2021-2022 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olarak görev yapacak İrlanda, Norveç, Hindistan, Kenya ve Meksika'yı tebrik eden Borrell, "AB, Volkan Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesini tebrik ediyor." ifadesini kullandı.

    Borrell, AB'nin yeni küresel sınamalara karşı birlikte çalışmaya hazır olduğunu da ifade etti.

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