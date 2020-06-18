Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajında "BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanımız Volkan Bozkır'ı tebrik ediyorum. Hepimizi gururlandıran yeni görevi ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.





BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanımız @volkan_bozkir'ı tebrik ediyorum. Hepimizi gururlandıran yeni görevi ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun. pic.twitter.com/uDCz19drS3 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 18, 2020