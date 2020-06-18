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    • 18.06.2020 13:47
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    'tan 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen için tebrik mesajı

    Son dakika haberi... , 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen TBMM Başkanı 'ı tebrik etti. Bakan Albayrak, "Hepimizi gururlandıran yeni görevi ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun." dedi.

    Bakan Albayrak'tan Bozkır'a tebrik mesajı

    , Twitter'dan paylaştığı mesajında "BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanımız Volkan Bozkır'ı tebrik ediyorum. Hepimizi gururlandıran yeni görevi ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



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