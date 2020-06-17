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    Son dakika: 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi

    Son dakika haberine göre, 75. Genel Kurul Başkanlığına 'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi seçildi.

    Bozkır BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi
    75. Genel Kurul Başkanlığına 'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi seçildi.


    Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) 75.yıldönümünde, 1 yıl süreyle genel kuruluna başkanlık yapabilmesini tescil edecek olan oylama, bugün yapıldı.


    CANLI YAYINLANDI
    Bozkır sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "BM 75. Genel Kurul Başkanı seçimi gizli oylaması başladı . UN Web TV den oylama canlı olarak yayınlanıyor. Coronavirüs tedbirleri kapsamında ülke temsilcileri, kendilerine ayrılan saat dilimi içinde Genel Kurul Salonuna gelip oylarını kullanacaklar." dedi.

    ADAYLIĞI ŞUBAT'TA ONAYLANMIŞTI
    Bozkır'ın adaylığı, BM Batı Grubunun bu yıl Şubat'taki toplantısında, oybirliğiyle onaylanmıştı.

    Bozkır, tek aday durumunda bulunuyor ve yürütülecek oylamanın sonucunda da, Eylül 2020-Eylül 201 dönemiyle BM'nin genel kurullarına başkanlığı üstlenmesi gerçekleşecek.

    VOLKAN BOZKIR KİMDİR?
    Volkan Bozkır, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bozkır, Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve AB nezdinde TC Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu.

    Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini yürüten Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası sahibi.

    AK Parti'nin yönetimindeki hükümetler döneminde, daha önce 'Avrupa Birliği Bakanı' ve 'Başmüzakereci' olarak görev yaptı.


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