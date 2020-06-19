Aynı duyarlılığın bu süreçte de devam ettirilmesi gerektiğini belirten Karabey, "Hiçbir şey olmamış gibi tamamen eskiye dönmeye kalkarsak bu çok tehlikeli. Frene basa basa gitmek lazım. Birden bire 0 kilometreden 100 kilometreye çıkması değil bir aracın, önce 20 kilometreyle gitmek, buna alışmak sonra 30'a çıkmak gibi." diye konuştu.

"HERKESİ AYNI ANDA OFİSE TOPLAMAMAK ÇOK DAHA SAĞLIKLI BİR GEÇİŞ OLUR"

Kamu kurumlarının ve özel şirketlerin kendi koşullarına göre düzenlemelere yapabileceklerini ifade eden Karabey, şöyle devam etti: