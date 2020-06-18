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    • 18.06.2020 13:25
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    Son dakika: 'nin 75. Başkanı Bozkır: Yürüttükleri kampanyaya rağmen 178 ülkenin desteğini aldık

    'nin 75. Başkanlığına seçilen , "Bazı ülkeler bize karşı kampanya yürüttüler. Biz de çalıştık ve 193 üyeden 178'inin desteğini aldık. Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapileceğimize olan inançtan kaynaklandı" dedi.

    Bozkır'dan ilk açıklama geldi!

    Birleşmiş Milletler () 75. Başkanlığına seçilen ve 193 üye ülkeden 178'inin desteğini alan , "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapileceğimize olan inançtan kaynaklandı" dedi.

    VOLKAN BOZKIR KİMDİR?
    Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bozkır, kariyer diplomatı olarak nda sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkatibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerini yürüttü.

    Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunan Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya Liyakat Nişanı sahibi.

    Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve 62. hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci görevlerini üstlenen Bozkır, 64. hükümette yeniden AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevlendirildi.

    Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, evli ve 2 çocuk babası.

    Haberler Güncel Son dakika: BM'nin 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: Yürüttükleri kampanyaya rağmen 178 ülkenin desteğini aldık
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