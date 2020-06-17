Terör örgütü PKK/PYD’nin sözde özel kuvvetler mensubu yakalandı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.



PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Kuzeyinde gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı" ve "Barış Pınarı" harekâtları sonrası ağır kayıplar vermesi üzerine devam eden operasyonlardaki baskıyı kırmak, dikkatleri başka bölgelere yöneltmek ve örgüt mensuplarına moral vermek amacıyla başta İstanbul olmak üzere özellikle metropol illerde gerçekleştirilecek eylemler öncesi keşif faaliyetlerinde bulunmak ve istihbarat toplamak maksadıyla PYD/YPG terör örgütünün sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösteren şüphelilerle ilgili bilgi edinildi.



Suriye uyruklu Rojava (K) H.H.Ş. isimli terör örgütü mensubunun Türkiye'ye gönderildiği yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlattı.



6 AY ÖNCE TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMIŞ

Rojava (K) H.H.Ş. isimli örgüt üyesinin yaklaşık altı ay kadar önce yasadışı yollardan Türkiye'ye, müteakibinde ise İstanbul'a gelerek ilk olarak Beyoğlu Tarlabaşı, daha sonra da Sultangazi ilçesinde bulunan bir adrese yerleştiği bilgilerinin elde edilmesi üzerine örgüt üyesi hakkında jandarma güçleri tarafından takip yapıldı.



YAKALANMAMAK İÇİN SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRDİ

Yapılan takip sonunda teröristin deşifre olmamak için sık sık adres değiştirdiği, son olarak bulunduğu Sultangazi ilçesindeki adresinden de ayrılarak Gaziosmanpaşa'da bulunan bir eve yerleştiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma güçleri 10 Haziran günü söz konusu adrese operasyon düzenleyerek teröristi gözaltına aldı.



ÖRGÜTÜN ÖZEL KUVVETLERİNDEN ÇIKTI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan teröristin verdiği ifadesinde, 2017 yılında PYD/YPG terör örgütüne katılarak Rojava (K) adını aldığı, silah ve savaşçı eğitimi aldığı, eğitimin tamamlanmasının ardından terör örgütü PYD/YPG tarafından kendisine örgüt kimliği verildiği, ilk olarak YPG Asayiş biriminde faaliyet göstermeye başladığı ancak daha sonra örgüt tarafından örgütün H.A.T. sözde Özel Kuvvetler biriminde görevlendirildiğini anlattı.



PETROL TOPLAYIP ÖRGÜTE GÖTÜRMÜŞLER

Teröristin, örgütü tarafından verilen talimat doğrultusunda, içinde bulunduğu terörist gruplarla birçok köye baskın düzenleyerek adam kaçırdıkları, özellikle Özel Kuvvetler biriminde görev aldığı süre içerisinde Halep-Azez arasında petrol sevkiyatı yapan araçlara el koyarak ele geçirdikleri petrolü örgüte aktardıkları, bu yönde birçok faaliyetlerinin olduğu, ayrıca örgüt tarafından kendisine aylık 7 bin Suriye lirası maaş verildiği ortaya çıktı.



TUTUKLANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan terörist çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'da terörist hakkında soruşturma başlattı.

ATAKAN IRMAK / SABAH