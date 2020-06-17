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    • 17.06.2020 12:47
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    elebaşı ’dan itiraf: “Türk istihbaratı çok güçlü”

    Son dakika haberi... Özellikle son dönemlerde ve 'nın yaptığı başarılı operasyonlarla gücünü yitiren /’nın çaresizliği giderek artıyor. Terör örgütü PKK elebaşı , PKK yayın organı Denge Welat Radyosu’na verdiği röportajda Türk istihbaratının çok güçlü olduğu itirafında bulundu.

    Karayılan’dan itiraf: Türk istihbaratı...
    Örgütü ayakta tutmaya çalışan elebaşı , 'nin PKK'ya karşı yürüttüğü istihbarat stratejisinde başarılı olduğunu ikrar etti. Türkiye'nin kendilerine karşı teknoloji, askeri ve istihbari savaş tekniklerini uyguladığını iddia eden Karayılan, "İstihbarat olmazsa bunların hiçbiri sonuç alamaz" dedi. Karayılan, Türk istihbaratının gücünü kabul ederken, kendilerinin istihbarat konusunda eksik kaldığına değindi.
    Türkiye'nin bölgedeki güçlü istihbarat ağının örgüte büyük zarar verdiğini söyleyen Karayılan, örgütün hareket tarzını buna göre değiştirmesi gerektiğini tekrarladı. Karayılan, Türkiye'nin saha istihbaratının İHA'lardan elde ettiği istihbarattan daha güçlü olduğunu da vurguladı.

    KÜRT VATANDAŞLARINI AŞAĞILADI
    Murat Karayılan, Kürt halkının PKK'ya olan desteğinin azalmasına da değindi. "Kürt halkını para uğruna PKK'yı Türk istihbaratına satmakla" itham eden Karayılan, "Kendimizi sizin için feda ediyoruz" diyerek destek talebinde bulundu.
    Karayılan sözlerini, "MİT'in özellikle Kürt gençlerini ajanlaştırdığını, istihbaratın güçlü çalışmalarına karşı gizli kalınması gerektiğini" vurgulayarak bitirdi.

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