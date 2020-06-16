Pençe-Kartal Operasyonu'nda neler yaşandı? PKK'nın kabusu olan 40 dakika!

SİVİLLER CANLI KALKAN OLARAK KULLANILINCA OPERASYON DURDURULDU

Çünkü sivil hassasiyeti çok önemliydi. 81 hedef vurulmuştu ancak terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığı tespit edilince operasyon durduruldu.

KARARGAHLARI YERLE BİR EDİLDİ

Şu anda sahada kaç teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin MİT'in ve TSK'nın çalışmaları devam ediyor. Ancak 81 mağara, sözde karargah ve barınaklarda çok sayıda teröristin bulunduğu bilgisi vardı.

- Mahmur ve Sincar bölgesi ile Kandil'in de eş zamanlı vurulması örgütte şok etkisi yarattı.