Pençe-Kartal Operasyonu'nda neler yaşandı? PKK'nın kabusu olan 40 dakika!

Pençe-Kartal Harekatı ile PKK'ya ağır darbe indirildi. Stratejik hedefler tek tek vuruldu. Büyük yankı uyandıran Pençe-Kartal Operasyonu'nun perde arkası ortaya çıktı.
Vurulacak hedefler TSK ve MİT tarafından tek tek belirlendi ve terör örgütünün sözde karargahları yerle bir edildi. İşte Pençe-Kartal Operasyonu'nun detayları...
İHA'lar hedef tespitinde kritik rol oynadı. Vurulan 81 hedef, istihbarat ekipleri ve İHA'lar tarafından belirlendi. Hedeflerin PKK'ya ait olduğu kesinleşince F-16'lar havalandı. MİT tarafından belirlenen hedefler sürekli güncellendi.
İŞTE OPERASYONUN DETAYLARI
TRT Haber'in haberine göre; Son yılların en kapsamlı hava harekatıyla Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Geçtiğimiz yıl Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe-3 harekatlarıyla terör örgütüne ağır darbe indirilmiş, 700'den fazla terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.
Terör örgütü PKK'nın geçiş güzergahı olan Sincar Dağı'nda, nokta atışıyla sözde karargahlar yerle bir edildi.
HEDEFLER SÜREKLİ GÜNCELLENDİ
Belirlenen hedefler ise sürekli güncellendi. Terör örgütü PKK özellikle Sincar ve Mahmur bölgesinde sürekli yer değiştiriyor ve sözde karargahları farklı yerlere taşıyordu.
SÖZDE KARARGAHLARIN HANGİ AMAÇLA KULLANILDIĞI BELİRLENDİ
Öncelikle, MİT tarafından teröristlerin bulundukları bölgelerdeki sözde karargah ve binaların hangi amaçla kullanıldığı belirlendi. Terör yuvalarının koordinat bilgileri ve sahadaki terör unsurlarının mevcut durumu sürekli gözden geçirildi.
ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İHA'lar anlık görüntü almaya devam etti. Uçuşlar son ana kadar devam etti. Hava harekatıyla PKK'nın eğitim alanları, mühimmat depoları, haberleşme altyapıları, bina, sığınak ve mobilizasyon sistemleri yerle bir edildi. Sözde karargahların ise 40 dakika boyunca bombalandığı bilgisine ulaşıldı.
PKK'NIN SİVİL OYUNU
Terör örgütü PKK, Sincar ve Mahmur bölgesinde ağır darbe alınca sivilleri bölgeye doğru taşımaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, İHA'larla bunu tespit ettikten sonra operasyona devam etmeme kararı aldı.
SİVİLLER CANLI KALKAN OLARAK KULLANILINCA OPERASYON DURDURULDU
Çünkü sivil hassasiyeti çok önemliydi. 81 hedef vurulmuştu ancak terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığı tespit edilince operasyon durduruldu.
KARARGAHLARI YERLE BİR EDİLDİ
Şu anda sahada kaç teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin MİT'in ve TSK'nın çalışmaları devam ediyor. Ancak 81 mağara, sözde karargah ve barınaklarda çok sayıda teröristin bulunduğu bilgisi vardı.
- Mahmur ve Sincar bölgesi ile Kandil'in de eş zamanlı vurulması örgütte şok etkisi yarattı.
-Kandil'de silah ve mühimmat depoları vuruldu.
- Mahmur'da bombalı drone eğitimi veren merkez imha edildi.
- Terör örgütünün ikinci Kandil yapmak istediği Sincar'da örgütün sözde karargahları yok edildi.
AŞİRETLERDEN DESTEK
Bölgedeki aşiretler de ortak açıklama yaptı. Operasyona aşiretlerden destek geldi. Aşiretler, özellikle PKK terör örgütünün bölgeden bir an önce çıkarılması gerektiğini, bölge için tehdit oluşturduğunu açıkladı.
Sincar'da PKK'ya ait hapishaneler bulunduğunu, kadınların ve çocukların bu hapishanelerde işkenceye uğradığını belirttiler.