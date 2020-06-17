Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, 8 Haziran'da rutin trafik denetim görevini yaparken sivil aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Kara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit polis Fatih Kara'nın ailesine taziye mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Fatih Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, 8 Haziran'da rutin trafik denetim görevini yaparken sivil aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Kara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.