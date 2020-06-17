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    • 17.06.2020 16:02
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit polis 'nın ailesine taziye mesajı

    Son dakika haberi... Başkan , Kocaeli'de görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru 'nın ailesine başsağlığı diledi.

    Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye mesajı

    Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, 8 Haziran'da rutin trafik denetim görevini yaparken sivil aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Kara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit polis Fatih Kara'nın ailesine taziye mesajı
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